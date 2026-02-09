映画『メラニア』は、波が辺り一面の砂浜を覆うフロリダのバームビーチからはじまる。ここにはドナルド・トランプ大統領の別荘マール・ア・ラーゴがあるからだ。玄関から颯爽とあらわれたメラニア・トランプ夫人が公用車に乗り込むと、車は勢いよく門を右折して空港へと急ぎだす。「TRUMP」と印字された飛行機は瞬く間に離陸してその場を後にする。ニューヨークのトランプ・タワーに