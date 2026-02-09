週明け９日の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比２１１０円高の５万６３６３円と大幅続伸。前週末は５万４０００円台前半に位置していたが、きょうは５万５０００円、５万６０００円、そして５万７０００円と大台を３つも替える爆発的な上昇パフォーマンスを演じた。後半はさすがに息切れしたものの、それでも２０００円を超える上昇をキープし５万６０００円台で売り物をこなし切った。驚くべきは売買代金で