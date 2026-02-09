今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、衆院選後の落ち着きどころを探る展開となりそうだ。予想レンジは１ドル＝１５６円００～１５７円１０銭。 衆院選での自民党大勝を受けた今日の為替相場は、一時１５６円１０銭台をつけるなどドル安・円高方向に振れた。政府・日銀による為替介入への警戒や衆院選通過でいったんドル売り・円買いに転じる動きが強まった。当面は日本の政局に揺れた後の落ち着きどこ