CiONが、『CiON One-Man LIVE at Billboard Live “JAZZ SESCiON vol.4”』を4月5日にビルボードライブ横浜にて開催する。 （関連：SGが語りかける「心の中の花はずっと咲いている」ということあたたかさに包まれたビルボードライブレポ） 同公演は、CiONにとって2年ぶりのビルボードライブ公演となっており、『JAZZ SESCiON』としては今回で4回目。音楽監修の西崎ゴウシを含むバンド編成で、普段のステ