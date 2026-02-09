スマートフォン用のジンバル「DJI Osmo Mobile 8」がAmazonでセールになっている。多機能モジュール付きのアドバンストトラッキングコンボが15%OFF、2,861円引きで販売中だ。 スマートフォンを高性能な動画カメラにするスマートフォン用のジンバル。ここ数年での進化が著しく、カメラ機材のジンバルより気軽に持ち出しやすいので出番が多い。本製品も370gと軽く、カメラバッグの隙間に入れてお