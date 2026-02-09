ビックカメラは、「ビックカメラ ラゾーナ川崎店」の1階おもちゃコーナーでトミカ・プラレールの巨大ジオラマ、トミカーリング、プラレールレイアウトパズルなどを体験できる「アソビがたくさん！トミカ・プラレールステーション」を2月14日・15日の2日間開催する。●14日は池袋本店で『超宇宙刑事ギャバン』のイベントも！「アソビがたくさん！トミカ・プラレールステーション」では、会場内のさまざまなアソビに参加した子ど