シニア経理財務は、シニアに特化した経理・財務分野の派遣事業および業務請負を行っており、同社には税理士事務所やスタートアップ企業から、アウトソーシングによるシニア経理人材に対して、即戦力として業務を任せたいという相談が寄せられているという。●人材不足を助けるシニア経理人材内閣府の調査によれば、60歳以上の約4割が「働けるうちはいつまでも働きたい」と答えており、物価高や将来不安を理由に、定年後も働き