鈴木 [東証Ｐ] が2月9日大引け後(17:15)に決算を発表。26年6月期第2四半期累計(7-12月)の連結経常利益は前年同期比29.4％増の30.3億円に伸び、通期計画の49.6億円に対する進捗率は61.0％に達し、5年平均の52.4％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-6月期(下期)の連結経常利益は前年同期比4.0％増の19.3億円に伸びる計算になる。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(