2月第1週の上昇率ランキングの1位と2位の「ＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式ファンド（年４回決算型）（Ｓ・米国高配当株式１００）」と「ＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式ファンド（年１回決算型）（Ｓ・米国高配当株式１００（成長型））」は、ダウ・ジョーンズＵＳディビデント１００インデックスへの連動をめざす「シュワブ・米国配当株式ＥＴＦ」を実質的な投資対象とします。 下落率ランキング上位ファンドの下落要因は分