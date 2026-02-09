2月9日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは313銘柄。東証終値比で上昇は166銘柄、下落は120銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は73銘柄。うち値上がりが49銘柄、値下がりは15銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信は440円高と大幅高に買われている。 PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の9日終値比の上昇率