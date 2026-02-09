この記事をまとめると ■今では両側電動スライドドアは当たり前の装備だ ■かつては両側どころかスライドドアは左側にしかなかった ■右側の電動スライドドアはオプションであることも多いがなんだかんだであると便利だ 両側電動スライドドアはかつて高級装備だった 今では、ミニバンはもちろん、スーパーハイトワゴンと呼ばれる軽自動車やコンパクトカーでも、両側スライドドアは当たり前。しかも、コスト面から避けられていた