この記事をまとめると ■クルマの名前はその車種のイメージも共有していることが多い ■同じ名前でありながら全然違う形でモデルチェンジしたクルマも少なくない ■昔の姿と乖離しすぎているのかセールスが不調なモデルも多い たしかに名前は一緒だけど…… クルマの車名というのは単なる識別するためのものだけでなく、イメージも共有しているということに異論がある人は少ないのではないだろうか。スープラと聞けばスポーティ