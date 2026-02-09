テレビ東京で8日、衆院選特番『選挙サテライト〜サナエノミクスに審判!?経済・マーケットの行方〜』が放送された。スタジオ出演した伊沢拓司はチームみらい・安野貴博党首へのインタビューでタジタジになる場面があった。【写真】伊沢拓司もビックリ！衆院選中継で“飲酒”した古旗笑佳アナウンサー伊沢はスタジオで安野党首のほか、参政党の神谷宗幣代表にインタビューを行った。安野党首には「多元性、白か黒かではなくて色