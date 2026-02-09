俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）が主演を務めるNHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土前8：00ほか）が7日、クランクアップした。9日、NHKが発表した。【写真】「大物キター！」『ばけばけ』相関図が話題公表した写真では「撮影終了」の垂れ幕を背景に、花束を手にする高石が笑顔を見せていた。高石は「この一年間『行きたくない』とか『トキをやりたくない』とか思う日がありませんでした。撮影に入る前は『どんなに