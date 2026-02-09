少女時代のチェ・スヨン（35）が、9日までに自身のインスタグラムを更新。東京ディズニーシー（TDS）を満喫する写真を複数枚公開し、SNSで驚きの声が集まっている。【写真・動画】「え、待って日本じゃん」東京ディズニーシーを笑顔で楽しむ少女時代スヨン＆ティファニースヨンは「Life is good Bruh」とコメントし、少女時代のメンバー・ティファニー（36）と、東京ディズニーリゾートのグッズを被った2ショットをアップした