ミラノ・コルティナオリンピックの女子アイスホッケーは９日夜、１次リーグＢ組の日本代表「スマイルジャパン」（世界ランキング８位）が第３戦で開催国のイタリア（同１８位）と対戦する。日本は今大会ここまで１勝１敗で、同組３位以内で準々決勝に進出するためには負けられない試合だ。試合開始は午後８時過ぎ。（デジタル編集部）１０チームが世界ランキングによって５チームずつＡ、Ｂ組に分かれて出場している女子で、日