465議席中、自民党が単独過半数となる316議席を獲得する結果に終わった、2月8日投開票の衆院選挙。選挙前に各社がおこなった世論調査でも「自民党圧勝」の予測だったことから、芸能界からは「自民党単独政権」を危惧する声がSNSに投稿され、それぞれに賛否の意見が殺到、炎上する結果となった。そのひとりが、名バイプレイヤーとして知られる野間口徹だ。「野間口さんは2月1日、Xに《逃げてばっかりだ。すぐ忘れると思われて