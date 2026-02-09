衆院選から一夜明けた９日、中道改革連合が役員会を開いた。大敗の責任をとって辞任の意向を示している野田佳彦、斉藤鉄夫両共同代表の後任を決める代表選について話し合った。報道陣には冒頭の撮影のみ許可された。野田氏と斉藤氏のほかに安住淳共同幹事長や馬淵澄夫共同選対委員長ら落選した幹部たちが居並び、沈んだムードを漂わせていた。約５０分で役員会は終了。報道対応した野田氏は安住氏から共同幹事長辞任の話があ