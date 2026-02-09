アイドルグループ・ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲの真中まな、ＣＡＮＤＹＴＵＮＥの福山梨乃、村川緋杏が９日、東京・原宿に新設される「ＫＡＷＡＩＩＭＯＮＳＴＥＲＬＡＮＤ―ＨＡＲＡＪＵＫＵ―」（１３日オープン）のオープニングセレモニーに参加した。「ＫＡＷＡＩＩＭＯＮＳＴＥＲＬＡＮＤ―ＨＡＲＡＪＵＫＵ―」は、アーティストの増田セバスチャン氏がプロデュースするアミューズメント施設で、コロナ禍で閉業