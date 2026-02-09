¥½¥Ë¡¼¡¦¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï2·î9Æü¡¢Æ±¼Ò¸ø¼°¥Ö¥í¥°¾å¤Ç¡ÖDualSense ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼ ¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È ¥Ö¥é¥Ã¥¯ + USB¥±¡¼¥Ö¥ë for PC¡×¤ò3·î5Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥á¡¼¥«¡¼ÁÛÄêÇä²Á¤Ï11,480±ß¤Ç¡¢Í½Ìó¼õÉÕ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£PlayStation 5¸þ¤±¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤Ë¡È¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¡É¡£¥±¡¼¥Ö¥ëÆ±º­PlayStation 5¸þ¤±¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤Ï¥²¡¼¥àµ¡ËÜÂÎ¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÇò¤È¹õ¤Î¥Ä¡¼¥È¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ófor