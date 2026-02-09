ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦が8日（日本時間9日）に行われ、日本は2大会連続で銀メダルを獲得した。その快挙に貢献した日本代表メンバーの一人に吉報が舞い込んだ。早朝の快挙からわずか2時間あまり。京都市広報の公式Xアカウント「京都市情報館」はこの午前9時過ぎ、「森田真沙也選手の銀メダル獲得、おめでとうございます」と地元出身のアイスダンス・森田に祝福を寄せた。「京