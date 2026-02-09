決起集会で「真面目に一回締めていい？」と切り出した言葉ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体で銀メダルを獲得した日本代表の舞台裏が明かされた。その中でペアの木原龍一が「俺はたぶん史上最強のメンバーだと思っている」と語った熱いメッセージが公開され、ファンの感動を呼んでいる。9日、日本代表「TEAM JAPAN」公式YouTubeが「【貴重映像】フィギュアスケート団体 銀メダル獲得の裏側 イタリアでの決起集会