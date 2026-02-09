連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月〜土曜8時ほか）がクランクアップを迎え、主演・高石あかりからコメントが到着した。【写真】高石あかり、美しいブラックコーデで登場＜エランドール賞＞本作は、小泉セツ＆八雲（ラフカディオ・ハーン）夫妻をモデルにした物語。明治の松江を舞台に、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描く。クランクアップを迎えた主演の高石は、「朝ドラヒロインは私の小さい頃からの夢でした