俳優の滝澤諒が結婚を報告した。９日に自身のＸ（旧ツイッター）で「応援して下さっている皆様へ」と始めて、「私事で大変恐縮ですが、この度かねてよりお付き合いしている方と結婚する運びなりました」と報告した。「表現者である前に、人として未熟な自分をサポートしてくださるとても心強い方です」と相手について述べ、「関係者の皆様、応援して下さっている皆様には節目となるこの事をしっかりとお伝えしたいと思いご報