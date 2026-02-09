【Marshall】（静岡県スワロー山本37歳）諸兄方から見ればこの程度でwallとは片腹痛い、かもしれませんが、随分とMarshallさんがお増えになりましたので、ここで一つペンを執らせて頂こうと思った次第です。Marshallさんのお迎えは遡れば、左上のMG15CDRを高校生の時小遣いとお年玉を握りしめて地元の楽器店(すみや)にチャリで赴き、当時の自分にとっては高額な買い物、清水の舞台から飛び降りるつもりで購入し、キャリアに結