２５年の日本ダービーを制したクロワデュノールの全弟チャリングクロス（牡３歳、美浦・奥村武厩舎、父キタサンブラック）が、次走はフリージア賞（２月２１日、東京競馬場・芝２０００メートル）にクリストフ・ルメール騎手との新コンビで向かう。サンデーサラブレッドクラブが９日までにホームページで発表した。同馬は２５年１０月の未勝利戦（東京競馬場）で初勝利を飾り、前走は１月５日の１勝クラス（中山競馬場）で３着