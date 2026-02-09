元テレビ朝日アナウンサーで自民党の丸川珠代元五輪相が、８日投開票の衆院選で当選。約１年半ぶりの国政復帰に決意をつづった。９日未明に自身のＳＮＳで「雪の日、投票所に足を運んで一票を投じてくださった皆様の思いの強さを、ひしと感じています」とし、勝利のバラを付ける姿をアップ。「今回の自民党の勝利は、高市総理が仕事をしやすいように、国民の皆様が環境を整えてくださったものと、重く受け止めています。常に私自