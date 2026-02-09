¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë °¦ÃÎ¸©¤Î¿·Ç¯ÅÙ¤ÎÅö½éÍ½»»°Æ¤Ï¡¢½é¤á¤Æ3Ãû±ß¤òÄ¶¤¨²áµîºÇÂç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¿·Ç¯ÅÙÅö½éÍ½»»°Æ¤Î°ìÈÌ²ñ·×¤Ï3Ãû2224²¯±ß¤Ç¡¢2025Ç¯ÅÙ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ9.6¡óÁý¤¨¡¢Åö½éÍ½»»°Æ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ3Ãû±ß¤òÄ¶¤¨²áµîºÇÂç¤Ç¤¹¡£ º£Ç¯9·î¤«¤é10·î¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¢¥¸¥¢¡¦¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥é¶¥µ»Âç²ñ¡×´ØÏ¢¤ÎÈñÍÑ¤Ï1455²¯±ß¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ö¡Ø¥ï¥ó¥¨¥¤¥¸¥¢ ¥ï¥ó¥Ïー¥È ¥ï¥ó¥¢¥¤¥Á¡Ù¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ëÍ½»»¤È¤¤