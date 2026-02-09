愛知県警は、中部空港署の跡地に重大事案に対応するための訓練施設、「緊急事態対処センター」を建設すると発表しました。 【写真を見る】中部空港署を常滑署に統合が決定 跡地には立てこもりなど重大事案に対処するための訓練施設や射撃場が設置予定 跡地には立てこもりなどを対処するための訓練施設に 愛知県警によりますと、中部空港署は地盤沈下で庁舎に不具合が生じたため、去年3月、中部空港の第2ターミナル