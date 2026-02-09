2026年3月16日に開園7周年を迎える「ムーミンバレーパーク」にて、春の訪れとアニバーサリーを祝うイベント「SPRING FESTIVAL」を開催。期間中は7周年記念の来園者プレゼントをはじめ、山からも花火が打ち上がる豪華な花火大会や、開園記念日当日の特別演出の湖上花火大会、「リトルミイ」をテーマにしたフェアも同時開催されます☆ ムーミンバレーパーク「SPRING FESTIVAL」2026 開催期間：2026年2月28日（土）〜