女優の松下奈緒が8日、自身のインスタグラムを更新。この日、41歳の誕生日を迎えたことを報告した。 【写真】いつまでも若々しい笑顔です 「皆さんこんばんは。本日、ひとつ歳を重ねました。」と投稿。「日々を大切に、自分を大切に、そして みんなを大切に、精進してまいります。」と抱負を記し、バースデープレートやバースデーケーキを手に持ち笑顔の写真を掲載。 「お祝いコメン