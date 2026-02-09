原告の代理人弁護士らが訴状を提出広島高裁岡山支部 今回の衆院選の「一票の格差」を巡り、弁護士らのグループが全国289の小選挙区の「選挙無効」を求め、一斉に提訴しました。 このうち広島高裁岡山支部には原告の代理人弁護士らが岡山県の小選挙区の「選挙無効」を求め訴状を提出しました。 訴えによりますと、今回の衆院選の一票の格差は最大約2.08倍で、憲法に違反するとしています。 岡山県の選挙区