代理人の弁護士が訴状を提出高松高等裁判所 今回の衆院選の「一票の格差」を巡り、弁護士らのグループが全国289の小選挙区の「選挙無効」を求め、一斉に提訴しました。高松高裁では原告代理人の弁護士が四国の10の選挙区の「選挙無効」を求める訴状を提出しました。 香川県で最も有権者数が多い香川1区は鳥取1区と比べると一票の価値が0.72倍でした。 一方、全国289の小選挙区のうち香川2区は鳥取1区と比