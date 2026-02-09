衆議院選挙は2月8日に投開票が行われ、高知県内の2つの小選挙区は自民党の前職が議席を守りました。また、比例四国・県関係では中道改革連合の前職が当選しました。高市政権の是非を問う今回の衆議院選挙は消費税減税などの経済政策や安保3文書の改定といった安全保障政策の転換などが主な争点となりました。県内の2つの小選挙区はいずれも三つ巴の戦いとなり、高知1区では自民党の前職・中谷元氏が9万2043票を獲得し、13回目の当