連日、日本の選手が活躍が期待されるミラノ･コルティナオリンピック。日本時間の2月8日、スノーボード･アルペン競技に、静岡･掛川市出身の三木つばき選手が出場しました。地元ではパブリックビューイングが行われ多くの人が熱い声援を送りました。日本時間の2月8日に行われたスノーボード女子パラレル大回転。（アナウンサー実況）「日本の三木つばき2回目のオリンピック。」登場したのは静岡