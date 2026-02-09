小学生の頃から憧れていたキャビンアテンダント（CA）として働いていたMihoさん（24）。しかし、韓国で出会った有名彫り師の夫との結婚を機に2年で退職し、現在は夫とアメリカ・ニューヨークで生活しながら、自身も彫り師の修業をしている。なぜ、安定したCAというキャリアを手放し、タトゥーの世界へ飛び込んだのか。その大胆なキャリアチェンジの理由に迫った。【衝撃画像】「とにかく手が震えて…」専業主婦から彫り師になっ