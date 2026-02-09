よこはま動物園ズーラシアは9日、公式サイトなどを通じ、ホッキョクグマの「ゴーゴ」が死んだと発表した。21歳だった。【画像】よこはま動物園ズーラシアの報道発表ホッキョクグマの「ゴーゴ」が死亡しました「2月8日の13時頃より、とくしま動物園へ出園するために麻酔し、検査等を実施していたところ呼吸停止および心停止となったため、救命処置を行いましたが、残念ながら死亡を確認しました」と伝えた。ゴーゴは、2004