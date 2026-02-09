タレントの井上咲楽（26）が9日までに、自身のインスタグラムを更新。栃木県・益子町の実家で暮らす愛猫・ねじの写真が反響を呼んでいる。2023年7月の投稿で「実家の新猫！ねじ！」と、黒と茶柄のサビ猫を紹介していた井上。この日は「これは…？」と虫メガネの絵文字とともにコメントし、自宅内でくつろぐねじの最新ショットを披露した。この投稿にフォロワーからは「めちゃかわいい」「これはネジだぁ〜」「ねじーーーー！