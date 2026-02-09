〈なぜ住宅街に出現するクマが急増した？ 東京農工大教授が語る“40年”かけて進んだ変化〉から続くクマ被害が「災害級」と言われ、浮き彫りになったのは行政の対応力不足だ。出没したクマの性別も年齢も記録されず、対策は場当たり的。東京農工大学の小池伸介教授は「専門知識を持った職員がほとんどいない」と指摘する。【動画を見る】「専門知識を持った職員が6%もいない」急増するクマ対策を阻む、行政の“構造的欠陥”根