シニア犬にとって腸活が必要な理由 1.加齢によって腸内環境が変化するため 犬の腸内環境も加齢と共に変化します。善玉菌が減少しやすく、悪玉菌が増えやすくなります。腸内フローラのバランスが崩れがちになり、軟便や下痢をしやすくなります。 腸活をすることによって、善玉菌と悪玉菌のバランスを保ち、腸内環境の乱れを防ぐことができます。 2.消化力と吸収力の低下を防ぐため シニア犬になると、消化酵素の分泌量