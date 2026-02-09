秋田中央交通の太平線はバイパスで迂回運行をしていますが、バイパスも雪害で安全な運行が困難になったことから、10日始発から大学病院前を発着点に変更すると発表しました。大学病院前からの折り返し運転になり、谷内佐渡中丁から岩見三内までの間は区間運休となるということです。秋田中央交通は、雪の影響により9日も8つの路線で迂回運行を行っていて、一部の停留所で乗降できない状態が続いています。