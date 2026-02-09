「ホンデポチャ 名古屋大須店」は、本場韓国スタイルの韓国料理店です。東海地方初出店となる店舗が、2025年9月、大須にオープンしました。若い女性を中心に人気を集めており、ランチタイムには「サムギョプサル」「チーズタッカルビ」「キムチチゲ」「石焼ビビンバ」「スンドゥブ」など、定番の韓国料理を定食やセットで楽しめます。韓国では高級料理として知られる「カンジャンケジャン」や「カンジャンセウ」も、1