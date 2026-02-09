瀬戸内地方は海沿いで晴れていますが、内陸では寒気や湿った空気の影響でおおむね曇りになっています。夜は全域で晴れるでしょう。 10日も朝まで晴れますが、昼前から雲が広がる見込みです。夜は雨の降るところがあるでしょう。朝の最低気温は岡山でマイナス3度、津山でマイナス5度、高松でマイナス1度の予想です。9日朝と同じくらいの気温で、厳しい寒さになるでしょう。水道管や路面の凍結に注意してください。日中の最高気温は