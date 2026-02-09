全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京駅・グランスタ東京のベーカリーカフェ店『BURDIGARA TOKYO（ブルディガラ）』です。『BURDIGARA TOKYO（ブルディガラ）』フラン、フラン・ブリュレ（6個）2484円／1個432円バターの香りがするサブレ生地の中に、卵の風味が深くまろやかなカスタードクリームがたっぷり。ザクザク＆とろとろで何度食べてもおいしい。パリパリの香ばしい