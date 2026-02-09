遠藤航が所属するリバプールのアルネ・スロット監督が判定に対して不満を露わにしている。現地２月８日に開催されたプレミアリーグ第25節で、リバプールはマンチェスター・シティとホームで対戦。ドミニク・ソボスライの見事な直接FK弾で先制するも、終盤に２失点して１−２の逆転負けを喫した。この一戦で物議を醸しているのが、90＋10分の場面だ。１点を追いかけるリバプールはCKのチャンスでGKアリソンも前線に上がって同