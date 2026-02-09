斯波にとって2度目の五輪で無念の失格となった(C)Getty Images普段とは異なった“仕上げ作業”不可解な失格処分にやりきれない想いがこみ上げた。問題となったのは、現地時間2月8日に行われたミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子パラレル大回転の予選。日本の斯波正樹が、1回目のトライの直後に実施されたボード検査で使用禁止となっているフッ素成分が含まれるワックスの陽性判定を受け、DSQ（失格）となった。【写真】氷