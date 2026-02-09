特撮ドラマ『仮面ライダーガヴ』（テレビ朝日系）のニエルブ・ストマック役で知られる俳優の滝澤諒さんは2月9日、自身のX（旧Twitter）を更新。一般人女性との結婚を発表し、祝福の声が寄せられています。【画像全文】仮面ライダー出演俳優が結婚発表「とても心強い方です」滝澤さんは「応援して下さっている皆様へ」と題し、1枚のテキスト画像を投稿。「私事で大変恐縮ですが、この度かねてよりお付き合いしている方と結婚する運