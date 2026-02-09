10日（火）は、日本の東の高気圧が日本のはるか東に移動します。一方、華中から東シナ海にかけて前線がのび、夜には前線上に低気圧が発生して九州の西海上付近に進む見込みです。このため、西日本では西から次第に雲が広がり、昼頃からは九州や山陰で雨が降るでしょう。九州では雷を伴った激しい雨の降る所もある見込みです。また、夜には山陽や四国、それに近畿でも雨の降る所がありそうです。東日本は晴れる所が多いものの、日本