銀座コージーコーナーは、サンリオのキャラクターとコラボレーションした焼菓子ギフト、「サンリオキャラクターズ ララプランタン」を、2月12日から順次、全国の店舗（福井県・京都府・鳥取県に取扱店はない）で期間限定販売する。銀座コージーコーナーのホワイトデーシーズン限定ブランド「la la printemps（ララプランタン）」と、世代を超えて愛されているサンリオキャラクターズが出会い、この時期限定の焼菓子ギフトが誕生し