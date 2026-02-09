セブン−イレブン・ジャパンは、人気の「セブンカフェ スムージー」から、明治のチョコレートブランド「THE Cacao PROFESSIONALS」のチョコレートと、甘酸っぱいいちごを使用したザクっとした食感がおいしい「粒ザクッ！ベリーショコラスムージー」を、2月10日に全国のセブン−イレブン店舗で順次発売する。チョコレートといちごを組み合わせたスムージーは、ほどよくザクっとした食感が残るよう、食感のアクセントが楽しい一杯に